Appleが新型ヘッドホンの「AirPods Max 2」を2026年3月16日に発表しました。強化された音質やノイズキャンセリングのほか、Apple Intelligenceを活用したライブ翻訳機能も搭載しています。Apple、AirPods Max 2を発表 - Apple (日本)https://www.apple.com/jp/newsroom/2026/03/apple-introduces-airpods-max-2-powered-by-h2/AirPods Max 2は新しいハイダイナミックレンジアンプを搭載し、AirPods Maxのサウンド特性を維持しなが