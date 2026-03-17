昭和産業は4月1日納品分から、油脂製品の価格改定を実施する。上げ幅は家庭用・業務用・ミニローリー・加工用バラ15％以上。食用油を取り巻くコスト環境は非常に厳しい状況が続いており、4月から改めて油脂製品の価格改定を要請する。