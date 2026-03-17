ミラノ・コルティナ五輪での解説で話題を集めた高橋成美さんが１６日、日本テレビ系「しゃべくり００７」に出演。スタジオに姉・美澄さんも登場し、放送後に自身のインスタグラムで２ショットを公開した。高橋成美さんのお見合い企画でスタジオの観覧席で穏やかな笑みを浮かべていた姉・美澄さん。成美さんは「まさかの姉登場ハッピーサプライズでした！！」と記し、放送内でも候補の男性に「すごく優しそうでリードしてくれ