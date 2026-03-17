【モデルプレス＝2026/03/17】映画「鬼の花嫁」（3月27日公開）で主演を務めるKing ＆ Princeの永瀬廉（ながせ・れん／27）と俳優の吉川愛（よしかわ・あい／26）にインタビュー。クランクイン後、いきなり感情のピークを求められた吉川の役作りと、それを芝居で受け止めた永瀬。2人が演じたからこその互いの役の魅力や、第一線を走る2人の「守りたい信念」とは。【写真】キンプリ永瀬廉が“綺麗”と絶賛する女優◆永瀬廉＆吉川愛W