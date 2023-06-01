俳優で歌手の生田絵梨花が出演する『三ツ矢サイダー』の新テレビCM「青空を飲んでゆけ。」編が、きょう17日から全国で放送される。ギターを演奏しながら4人組ロックバンド・SUPER BEAVERの楽曲「青い春」のカバーを披露する。【動画】生田絵梨花、ギター演奏でSUPER BEAVER「青い春」カバー新CMは、日常の中で落ち込み下を向いてしまう瞬間に三ツ矢サイダーを飲むことで気分が上向いていく様子を描いた。生田がギターを演奏す