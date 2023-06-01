生田絵梨花、ギター演奏でSUPER BEAVER「青い春」カバー 『三ツ矢サイダー』新CM放送
俳優で歌手の生田絵梨花が出演する『三ツ矢サイダー』の新テレビCM「青空を飲んでゆけ。」編が、きょう17日から全国で放送される。ギターを演奏しながら4人組ロックバンド・SUPER BEAVERの楽曲「青い春」のカバーを披露する。
【動画】生田絵梨花、ギター演奏でSUPER BEAVER「青い春」カバー
新CMは、日常の中で落ち込み下を向いてしまう瞬間に三ツ矢サイダーを飲むことで気分が上向いていく様子を描いた。生田がギターを演奏するシーンから始まり、うつむいていた男子高校生や女性が同商品をきっかけに明るい表情へ変わっていく姿を映し出す。炭酸のきらめきを思わせる天気雨の演出や、青空をそのまま飲んでいるかのような主観映像などで、ブランドの爽快感を表現した。
撮影は屋上で行われ、雲一つない青空の下で進行。生田は持参したギターで練習を重ねながら撮影に臨み、終始リラックスした雰囲気の中で収録が進んだ。
今回の撮影について生田は「前回のCMのためにギターを購入したのですが、そのMyギターを今回も弾かせていただけたのがとても嬉しかったです。雲一つない快晴のなかで撮影できて、すごく気持ちよく楽しかったです」と振り返った。
また、SUPER BEAVERの楽曲をカバーした感想を聞かれると「ライブにも何度か行かせていただいているので、今回カバーさせていただけてとても嬉しかったです。嬉しすぎて笑顔になった口が全然閉じられなくて、ずっとビーバースマイルみたいになってしまいました（笑）」と語った。
CMのキャッチコピー「青空を飲んでゆけ。」にちなみ、青空の思い出を問われると、乃木坂46在籍時に初めてセンターを務めた楽曲「何度目の青空か？」を挙げ「『青空』には特別な想いがあります」とコメントした。
さらに3月28日の「三ツ矢の日」には、東京・大阪・名古屋・札幌・仙台・大宮・広島・福岡の全国8都市でサンプリングイベント「三ツ矢サイダー 澄みきる青空バルーン」を開催予定。新CMの放送開始を記念した「青空を飲んでゆけ。澄みきる三ツ矢キャンペーン」も実施される。
【動画】生田絵梨花、ギター演奏でSUPER BEAVER「青い春」カバー
新CMは、日常の中で落ち込み下を向いてしまう瞬間に三ツ矢サイダーを飲むことで気分が上向いていく様子を描いた。生田がギターを演奏するシーンから始まり、うつむいていた男子高校生や女性が同商品をきっかけに明るい表情へ変わっていく姿を映し出す。炭酸のきらめきを思わせる天気雨の演出や、青空をそのまま飲んでいるかのような主観映像などで、ブランドの爽快感を表現した。
今回の撮影について生田は「前回のCMのためにギターを購入したのですが、そのMyギターを今回も弾かせていただけたのがとても嬉しかったです。雲一つない快晴のなかで撮影できて、すごく気持ちよく楽しかったです」と振り返った。
また、SUPER BEAVERの楽曲をカバーした感想を聞かれると「ライブにも何度か行かせていただいているので、今回カバーさせていただけてとても嬉しかったです。嬉しすぎて笑顔になった口が全然閉じられなくて、ずっとビーバースマイルみたいになってしまいました（笑）」と語った。
CMのキャッチコピー「青空を飲んでゆけ。」にちなみ、青空の思い出を問われると、乃木坂46在籍時に初めてセンターを務めた楽曲「何度目の青空か？」を挙げ「『青空』には特別な想いがあります」とコメントした。
さらに3月28日の「三ツ矢の日」には、東京・大阪・名古屋・札幌・仙台・大宮・広島・福岡の全国8都市でサンプリングイベント「三ツ矢サイダー 澄みきる青空バルーン」を開催予定。新CMの放送開始を記念した「青空を飲んでゆけ。澄みきる三ツ矢キャンペーン」も実施される。