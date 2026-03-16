今からちょうど100年前の1926年3月16日。雪が残るアメリカ・マサチューセッツ州オーバーンの農場で、宇宙開発の歴史を語る上で決して欠かせない出来事がありました。当時、クラーク大学の教授だったロバート・ゴダード（Robert H. Goddard）が、妻のエスター・ゴダード（Esther Goddard）、助手のヘンリー・サックス（Henry Sachs）、同僚のパーシー・ループ（Percy Roope）らの立ち会いの下で、世界初の液体燃料ロケットを飛行さ