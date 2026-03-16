【新華社パリ3月16日】中国商務部の李成鋼（り・せいこう）国際貿易交渉代表兼副部長は16日、中米両国がフランス・パリで開いた経済・貿易協議について次のように述べた。中米双方のチームはこの1日半、深く率直で建設的な協議を行った。今回の協議を通じ、双方は幾つかの議題で一定の共通認識に達した。われわれは今後も協議プロセスを維持していく。