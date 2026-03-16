タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティを務める、TOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜 6:00〜9:00）。3月16日（月）の放送では、15日におこなわれた野球の世界一を決める国際大会「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」準々決勝で、日本代表（侍ジャパン）がベネズエラに敗れたニュースを取り上げました。 （左から）パーソナリティの吉田明世、ユージWBCで連覇を目指した