レーダーが通じない海中戦！ 潜水艦をあぶり出す「音とデータ」海上自衛隊横須賀基地（神奈川県横須賀市）で2026年3月12日、就役したばかりの海洋観測艦「あかし」の初入港を歓迎する式典が開かれました。【写真】間もなく見納め 退役目前「わかさ」と最新「あかし」を見比べ横須賀地方総監の八木浩二海将は、逸見岸壁に並んだ乗組員に向けて「『あかし』の名が海上自衛隊の艦艇として復活するのは27年ぶり。誇りと自信をもっ