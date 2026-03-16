今年１月、愛知県豊田市のアパートで会社員・小川晃子さん（42）が殺害されて自室に放火された事件で、愛知県警は殺人や非現住建造物等放火未遂などの罪で逮捕・起訴されていた同市の・北島卓（たかし）容疑者（45）を女性の部屋から財布などを盗んだ疑いで再逮捕した。北島容疑者は、過去にも“事件”を起こした際に否認や黙秘を繰り返してきたという。 〈画像〉「姉さんと慕われていた…」金髪ショートヘア、浴衣姿