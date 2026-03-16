石川県内各地の公立小学校では卒業式シーズンが始まっています。16日の県内では1800人余りの児童たちが門出の日を迎えました。16日、金沢市の花園小学校では、6年生16名が卒業の日を迎えました。式では1人1人の名前が読み上げられ、卒業生がそれぞれ卒業証書を受け取りました。花園小学校・野粼 晃 校長：「今の自分は何をすべきなのかしっかり計画を立て、その一つ一つに粘り強く挑戦する中学生になってください」「