パナソニック コネクトは3月16日、Intel Core Ultra シリーズ3を搭載したレッツノート「SC」「NC」「FC」を発表した。12.4型のSCと14型のFCは個人向け・法人向けの両方が用意され、13.3型のNCは法人向けのみで販売する。直販のPanasonic Store＋価格はSC7が298,100円から、FC7が303,600円から。レッツノート NCレッツノート初のCopilot+ PC、Core Ultra シリーズ3搭載3機種ともにIntel Core Ultra シリーズ3を搭載した、レッツノー