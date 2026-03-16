1993年にスタートしたEテレ「天才てれびくん」。34年目に入る、2026年度からは新シリーズ『天才てれびくんgrow(グロー)』（月〜木後5：30）が、3月30日からスタートする。メインMCはアンジェリーナ1／3が務める。【全身ショット】新MCを務めるのは…アンジェリーナ1／3ラジオパーソナリティーとしてひっぱりだこの“アンジー”がテレビ初MC。時には頼れるお姉さん、時には助け合う仲間として、てれび戦士と一緒にさまざまな