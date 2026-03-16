34年目「天才てれびくん」新シリーズスタート メインMCはアンジェリーナ1／3
1993年にスタートしたEテレ「天才てれびくん」。34年目に入る、2026年度からは新シリーズ『天才てれびくんgrow(グロー)』（月〜木 後5：30）が、3月30日からスタートする。メインMCはアンジェリーナ1／3が務める。
【全身ショット】新MCを務めるのは…アンジェリーナ1／3
ラジオパーソナリティーとしてひっぱりだこの“アンジー”がテレビ初MC。時には頼れるお姉さん、時には助け合う仲間として、てれび戦士と一緒にさまざまなことに挑戦していく。
今回のMC就任にあたって「子供の頃、天才てれびくんが大好きで、てれび戦士になるのが夢だった私がMCを務めさせていただけることになりました！大人になってからこうして夢を叶えることができて、幸せです！てれび戦士のみんなが大好きでたまらないので最高な仲間たちと共に成長していきながら かけがえのない時間を作っていきたいと思います！」とのコメントを寄せている。
コーナーMCは7年目に突入する霜降り明星と、5年目となるマヂカルラブリーの2組が続投。子どもたちの理想の遊び相手・「イマジン」として、てれび戦士とゲームやバトルに全力で挑む。
リモコンゲーム（月〜水）、生放送（木）は、新レギュラーに「ママタルト」「紅しょうが」を迎える。メインナレーターは声優の日野聡が務める。てれび戦士も新メンバーが加わり、総勢17人となる。
【霜降り明星】
■粗品
「あいやしばらく」
■せいや
「てれび戦士たちの天才さをより引き出せるように頑張ります」
【マヂカルラブリー】
■村上
「てれび戦士は僕らでは思いつかないような発想で自分なりの必勝法を見つけたりするので、その発想力に負けないようにバシバシ仕切っていこうかなと思っています！もちろん我々も一緒にgrowしていくという気持ちです。現状、衣装もギリギリなのでこれ以上、私は体がgrowしないように気をつけたいと思います！」
■野田クリスタル
「笑ったり、泣いたり、たまに村上と喧嘩することもあって、てれび戦士の喜怒哀楽がすごいです。みんなマジなので、今回もゲームに本気で取り組んで勝ちにいきたいなと思っています！僕なりのgrowを出していこうと思います！茶の間戦士。君たち、見マッチョ。茶のマッチョ」
【全身ショット】新MCを務めるのは…アンジェリーナ1／3
ラジオパーソナリティーとしてひっぱりだこの“アンジー”がテレビ初MC。時には頼れるお姉さん、時には助け合う仲間として、てれび戦士と一緒にさまざまなことに挑戦していく。
コーナーMCは7年目に突入する霜降り明星と、5年目となるマヂカルラブリーの2組が続投。子どもたちの理想の遊び相手・「イマジン」として、てれび戦士とゲームやバトルに全力で挑む。
リモコンゲーム（月〜水）、生放送（木）は、新レギュラーに「ママタルト」「紅しょうが」を迎える。メインナレーターは声優の日野聡が務める。てれび戦士も新メンバーが加わり、総勢17人となる。
【霜降り明星】
■粗品
「あいやしばらく」
■せいや
「てれび戦士たちの天才さをより引き出せるように頑張ります」
【マヂカルラブリー】
■村上
「てれび戦士は僕らでは思いつかないような発想で自分なりの必勝法を見つけたりするので、その発想力に負けないようにバシバシ仕切っていこうかなと思っています！もちろん我々も一緒にgrowしていくという気持ちです。現状、衣装もギリギリなのでこれ以上、私は体がgrowしないように気をつけたいと思います！」
■野田クリスタル
「笑ったり、泣いたり、たまに村上と喧嘩することもあって、てれび戦士の喜怒哀楽がすごいです。みんなマジなので、今回もゲームに本気で取り組んで勝ちにいきたいなと思っています！僕なりのgrowを出していこうと思います！茶の間戦士。君たち、見マッチョ。茶のマッチョ」