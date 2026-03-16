ゲーム作品「Fate/EXTRA Record」が16日、公式X（旧ツイッター）アカウントを更新。今春に発売予定だった同作の販売中止を発表した。 【写真】2026年春に発売予定だった「Fate/EXTRA Record」 同アカウントでは文書を公開し、「株式会社バンダイナムコエンターテインメントより、2026年春に発売を予定しておりました『Fate/EXTRA Record』につきまして、株式会社バンダイナムコエンターテインメント