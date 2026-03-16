3月13日から15日までの3日間、嵐として最後のツアーとなる『We are ARASHI』の札幌公演が、大和ハウスプレミストドームで行われた。【写真】捨てられない…！ SNSで話題になっている嵐の“空カプセル”ついに始まったラストコンサート「1か月以上前からリハーサルを行うなど、メンバーは入念な準備をしてきました。ファンからしても待ちに待ったという感じでしょう。開場前から多くのファンが集まり、グッズの列に並んだり写真を