2006年に「SAKURA」でデビューし、20周年を迎えたいきものがかりが、14日、15日の2日にわたって自身初主催フェス『超いきものがかりフェス デビュー20周年だよ!!〜ありがとうって伝えたくて〜』を千葉・LaLa arena TOKYO-BAYで開催した。【ライブ写真】いきものがかり20周年フェス 2日間の豪華ステージショットがたっぷり迎えた1日目。入場する観客たちをDJダイノジ・大谷ノブ彦がオープニングパフォーマンスで出迎えた。ラジ