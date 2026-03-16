王林が3月15日、自身のInstagramを更新。最近着用した衣装コーデをまとめて公開した。 （関連：【写真】王林、スタイル抜群な17種類のコーデ写真に反響「超絶美人さん」「全部好き」「美脚だね」） 王林が仕事で着用した衣装を定期的にまとめて公開している「#おうりんのぬの」。15日の投稿では、黒髪に黒のインナーとタイツ、黒のハイヒールにCOACHの青ニットを羽織って長椅子に座る写真などを皮