10年落ちのクラウンが狙い目!?日本市場において需要の高い軽自動車の価格は、年々上昇を続けています。国内販売台数で2022年から2025年にかけて4年連続No.1となっているホンダ「N-BOX」を例にとると、現在の新車車両価格は消費税込みで約174万〜248万円に達します。しかし、視点を変えて中古車市場に目を向けると、新車の軽自動車よりも手頃な150万円以下の予算で、かつて多くの人が憧れたトヨタ「クラウン」が選択肢に入って