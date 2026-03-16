10年落ちのクラウンが狙い目!?

日本市場において需要の高い軽自動車の価格は、年々上昇を続けています。国内販売台数で2022年から2025年にかけて4年連続No.1となっているホンダ「N-BOX」を例にとると、現在の新車車両価格は消費税込みで約174万〜248万円に達します。

しかし、視点を変えて中古車市場に目を向けると、新車の軽自動車よりも手頃な150万円以下の予算で、かつて多くの人が憧れたトヨタ「クラウン」が選択肢に入ってきます。

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クラウンは1955年の誕生以来、「安心・信頼」を不変のDNAとして継承してきた、日本を代表する高級車です。「いつかはクラウン」という有名なフレーズが象徴するように、常に日本の高級車の指標であり続け、時代の最先端技術に挑戦してきた歴史を持っています。

長らく日本の道路事情に最適化された「正統派セダン」として進化を続けてきましたが、2022年に発表された現行の16代目ではその伝統を打ち破り、「クロスオーバー」「スポーツ」「セダン」「エステート」という4つのボディタイプを展開するグローバルブランドへと大きな変革を遂げました。

現在、150万円以下の予算で中古車を探すと、2015年から2017年にかけて販売された14代目（S210系）後期型が流通しています。中には走行距離が1万km〜3万km台という少ない個体も見つけることが可能です。グレードとしては、当時人気が高かった「ロイヤルサルーン ハイブリッド」が中心ですが、スポーティな「アスリート」や最上級モデルの「マジェスタ」も散見されます。

この14代目クラウンの最大の特徴は、日本の道路事情を考慮して全幅を1800mmに抑えている点です。アスリートおよびロイヤルのボディサイズは、全長4895mm×全幅1800mm×全高1450〜1465mmとなっており、取り回しの良さも兼ね備えています。この世代は「アスリート」「ロイヤル」「マジェスタ」という3つの個性が明確に分かれていました。

「アスリート」は、走りを追求したスポーツモデルです。稲妻のような形状のメッシュタイプのフロントグリル、通称「稲妻グリル」が採用され、アグレッシブな表情を演出しています。2015年のマイナーチェンジでは、新開発の2リッター直噴ターボエンジン（最高出力235PS）を搭載したグレードが追加されたほか、安全運転支援システム「ITS Connect」が世界で初めて採用されました。当時の新車価格は388万〜610万円でした。

「ロイヤル」は、快適性と高級感を重視したフォーマルなモデルです。王冠をモチーフにした水平基調の大型メッキグリルが特徴で、内装には格子柄のパネルを取り入れるなど、和のテイストを感じさせる落ち着いた空間が広がります。当時の新車価格は373万〜590万円でした。

そして「マジェスタ」は、クラウンシリーズの頂点に立つ最上級モデルです。他のモデルよりホイールベースが75mm延長されており、そのすべてが後席空間の拡大に充てられています。パワートレインは3.5リッターV型6気筒ハイブリッドが主力で、グリルは縦バーを基調としたデザインを採用。当時の新車価格は633万〜695万円という高額な設定でした。

かつては高嶺の花であったクラウンも、今では150万円を切る価格で入手可能になりましたが、この年代のクラウンに対し、ネット上やSNSでは「軽自動車がいくら進化しても、クラウンの静粛性や乗り心地には絶対に勝てない」「長距離移動の疲労感が全然違う」といった、物理的な車格の違いを挙げる声や、「万が一の衝突事故を考えたら、軽よりクラウンの方が安心」「子供を乗せるなら普通車がいい」といった安全面に関する意見が見られました。

一方、「車両代は安くても、毎年の自動車税が全然違う」「タイヤ交換代、車検代、燃費を考えれば、トータルでは軽の方が圧倒的に安い」と維持費の面を懸念する声もあります。

信頼性に優れるクラウンであれば、今回紹介したモデルでも故障のリスクは比較的低いと考えられますが、高級車であるため、万が一の故障時には修理費用が高額になる傾向があります。購入時には整備記録簿を確認するなど、車両の状態をしっかりと見極めることが重要です。