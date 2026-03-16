記事ポイント工事不要・置くだけで設置できる吸音パーテーション500〜2,000Hz帯域の反響を抑える吸音性能オンライン会議・面談・集中作業など多様な用途に対応 リブグラフィが販売する「TRANQORD吸音パーテーション」は、工事不要で設置できるオフィス向けの吸音製品です。会議室不足や面談スペースの確保といった課題に対し、置くだけで静かな業務空間を作れます。繁忙期の増設やレイアウト変更にも柔軟に対応できる点が特徴