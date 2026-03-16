記事ポイント 工事不要・置くだけで設置できる吸音パーテーション500〜2,000Hz帯域の反響を抑える吸音性能オンライン会議・面談・集中作業など多様な用途に対応 工事不要・置くだけで設置できる吸音パーテーション500〜2,000Hz帯域の反響を抑える吸音性能オンライン会議・面談・集中作業など多様な用途に対応

リブグラフィが販売する「TRANQORD吸音パーテーション」は、工事不要で設置できるオフィス向けの吸音製品です。

会議室不足や面談スペースの確保といった課題に対し、置くだけで静かな業務空間を作れます。

繁忙期の増設やレイアウト変更にも柔軟に対応できる点が特徴です。

リブグラフィ「TRANQORD吸音パーテーション」

販売元：リブグラフィ製品名：TRANQORD吸音パーテーション導入方式：工事不要・置くだけで設置可能主な用途：オンライン会議ゾーン、1on1面談ブース、簡易ミーティングスペース、静音バッファ

TRANQORD吸音パーテーションは、広いオフィスの一角に置くだけで静かな業務スペースを作れる製品です。

人の声が集中する500〜2,000Hz帯域の反響を抑え、会話の明瞭度を高めます。

既存のレイアウトを大きく変えずに導入でき、翌日から運用できます。

リブグラフィは創業60年を超える工業用防振ゴム・吸音材メーカーのグループから派生した企業で、防音・防振技術を基盤にしています。

半個室ブース

窓際の開放感を保ちながら視線と音をやわらげる半個室タイプです。

周囲の音干渉を抑えた個別オンライン会議ゾーンとして活用できます。

ミーティングスペース

コの字型に囲んだレイアウトで、1on1面談や短時間の打ち合わせに向いています。

会議室が埋まりやすい時間帯の補助的なスペースとして使えます。

集中ブース

集中作業席と個別面談スペースの両方に転用しやすい構成です。

移設しやすいため、プロジェクト単位の仮設ワークスペースにも対応できます。

打合せスペース

大型パネルを組み合わせた構成で、採用面談や営業商談の簡易ブースとして活用できます。

オープンオフィス内でも対話に必要な距離感を保ちやすくなります。

工事不要で設置でき、繁忙期だけの増設や縮小も自在に対応できます。

オフィスに馴染むデザインと素材感で、空間の美観を損ないません。

面談室やWeb会議スペースの確保に悩むオフィスにおすすめです。

リブグラフィ「TRANQORD吸音パーテーション」の紹介でした。

よくある質問

Q. 電話ボックス型の防音ブースとの違いは？

A. 工事や搬入の制約が少なく、設置の柔軟性が高い点です。翌日から運用でき、消防法の確認も不要です。

Q. 防音室のように完全に静かになりますか？

A. 完全密閉ではありませんが、反響と回り込み音を減らして会話の聞き取りやすさを高めます。

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