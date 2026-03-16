全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、愛知・刈谷の味噌煮込みうどん店『きさん』です。江戸時代の平打ちうどんを再現江戸時代の東海道の紀行文によく出てくる三河国芋川の平打ちのうどんを再現した「いもかわうどん」が名物。いもかわ味噌煮込みうどん定食1300円『きさん』いもかわ味噌煮込みうどん定食1300円熟成して増した小麦の香りとコクのあるまるや八丁味噌ベースの