愛知・刈谷の味噌煮込みうどんの名店で出会う、江戸の味「いもかわうどん」　芳醇な香りと味噌が相性抜群だった

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、愛知・刈谷の味噌煮込みうどん店『きさん』です。

江戸時代の平打ちうどんを再現

江戸時代の東海道の紀行文によく出てくる三河国芋川の平打ちのうどんを再現した「いもかわうどん」が名物。

いもかわ味噌煮込みうどん定食1300円

『きさん』いもかわ味噌煮込み うどん定食 1300円 熟成して増した小麦の香りとコクのあるまるや八丁味噌ベースのツユが絶妙にマッチする。ダシは宗田ガツオとムロアジだが、冬場はダシの旨みをより感じられるように「あご」をプラス

これが尾張国（現在の名古屋）へ伝わってきしめんになったと店主の都築晃さんは推測する。いもかわうどんは愛知県産と国産の小麦を石臼で挽いた全粒粉をブレンド。1日半以上熟成させているため、噛むごとに芳醇な香りと小麦の味が広がる。

『きさん』店主 都築晃さん

店主：都築晃さん「いもかわうどんの熟成香と独特の食感をご堪能ください」

『きさん』

愛知・刈谷『きさん』

［店名］『きさん』

［住所］愛知県刈谷市一ツ木町7-14-1

［電話］0566-27-8537

［営業時間］11時〜14時LO、18時〜20時半LO（夜の営業は金・土・日のみ）

［休日］水・木※元日、1/2休

［交通］名鉄名古屋本線富士松駅から徒歩15分

撮影・取材／永谷正樹

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、いもかわうどんそのものを堪能できる「ざるいもかわうどん」の画像がご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

2026年1月号

【画像】噛むごとに熟成香が広がる 味噌とも相性抜群の「いもかわうどん」（6枚）