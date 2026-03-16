15日(現地時間)、リヴァプールはプレミアリーグ第30節でトッテナムと対戦し、1-1で引き分けた。18分にドミニク・ショボスライがフリーキックを決めて先手を奪ったものの、終了間際の90分にトッテナムのリシャルリソンにゴールを決められ1-1のドロー決着に終わった。トップ4圏内が今シーズンの目標になっているリヴァプールにとって、土壇場での失点で勝ち点3を逃したことは大きな痛手だ。そのため試合後にはサポーターからブーイン