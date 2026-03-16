15日(現地時間)、リヴァプールはプレミアリーグ第30節でトッテナムと対戦し、1-1で引き分けた。18分にドミニク・ショボスライがフリーキックを決めて先手を奪ったものの、終了間際の90分にトッテナムのリシャルリソンにゴールを決められ1-1のドロー決着に終わった。



トップ4圏内が今シーズンの目標になっているリヴァプールにとって、土壇場での失点で勝ち点3を逃したことは大きな痛手だ。そのため試合後にはサポーターからブーイングが巻き起こるなど、本拠地アンフィールドは騒然とした雰囲気に包まれた。





先制点を決めたドミニク・ショボスライも、トッテナム戦後に現状に対する危機感を語っている。「サポーターのブーイングについては聞こえなかったけど、彼らの気持ちは理解できる。昨シーズンの僕らはチャンピオンになったけど、今シーズンは本来のパフォーマンスを発揮できていない」(リヴァプール専門メディア『Liverpool Echo』より)「僕らは目覚めなければならない。今シーズンはまだ8試合か9試合残っているけど、今日のような試合を続けていたら、来シーズンはカンファレンスリーグであっても出られるだけ幸せだと感じるべきだ」リヴァプールは、18日にガラタサライとのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)ラウンド16・2ndレグが控えている。1stレグでは0-1で敗れているため勝利が必要な状況だが、トッテナム戦から上手く気持ちを切り替えられるかがキーポイントになるだろう。