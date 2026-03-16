大阪府北部、三島（みしま）地域と呼ばれる高槻市や茨木市は、古代日本の古墳文化が花開いた場所だ。3世紀中頃の古墳時代前期から7世紀の飛鳥時代まで、大小合わせて約700基の古墳が造られた。その中には、実在が確定し、現在の皇室につながるとされる継体（けいたい）天皇が眠る今城塚（いましろづか）古墳の他、飛鳥時代のスーパスター・藤原鎌足の墳墓もあるという。驚きに満ちた高槻古墳ワールドを訪ねた。テンション爆上がり