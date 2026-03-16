先週（3月9日週）の振り返り＝2024年7月以来の水準まで米ドル高・円安広がる 原油供給リスクに弱い円売り、「世界一の産油国」の米ドル買い 先週（3月9日週）の米ドル／円は上昇傾向が続き、この間の高値を更新し160円の大台に迫る展開となりました（図表1参照）。イランによるホルムズ海峡封鎖が続く中、原油価格の上昇が続き、エネルギー供給リスクに弱い円が売られる一方で、「世界一の産油国」米国の米ドルが買われる