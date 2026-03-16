日曜劇場「リブート」（TBS系）の第8話が、15日に放送された。本作は、最愛の妻の死をめぐってうそと真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒濤のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。鈴木亮平が善良なパティシエと悪徳刑事という2人の主人公を演じる。（＊以下、ネタバレあり）早瀬（鈴木亮平）と冬橋（永瀬廉）は、一香（戸田恵梨香）の行方を追っていた。位置情報をもとに自宅を突き止め、