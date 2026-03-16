Image:Amazon.co.jp この記事は2024年12月7日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。身体を温めることで健康を維持し、冷えを改善する「温活」にますます注目が集まっています。温活の定番として人気があるのが、起床時と就寝前に白湯（さゆ）を飲んで体を温めること。手軽に始められるばかりか、便