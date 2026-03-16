Image: Honor 気がつけばその存在も当たり前になった折りたたみスマートフォン。常にアップデートを続けており、去年発売されたSamsungのgalaxy Z Fold7はその薄さから、これで折りたたみのデメリットはなくなったと世間に言わしめたほど。なのに最薄折りたたみではないのです。最薄折りたたみの座は、ずっとHonorが手中に収めています。そのHonorの最新モデル、3月頭に開催されたMWCで発表