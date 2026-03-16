Image: Honor

気がつけばその存在も当たり前になった折りたたみスマートフォン。常にアップデートを続けており、去年発売されたSamsungのgalaxy Z Fold7はその薄さから、これで折りたたみのデメリットはなくなったと世間に言わしめたほど。なのに最薄折りたたみではないのです。

最薄折りたたみの座は、ずっとHonorが手中に収めています。そのHonorの最新モデル、3月頭に開催されたMWCで発表されたHonor Magic V6が中国で発売されました。

発売されてわかったその価格。意外とお買い得かも？

20万円ちょい

Honor Magic V6の中国国内販売価格は8999元から。日本円で20万円ちょい。…いや、高いですよ？ プレミアスマホなので高くて当然なのですが、高いけどお買い得感のある高さとでも言いましょうか。というのも、最もメジャーな折りたたみスマホであるSamsungのGalaxy Z Fold7よりずっと安いからです。ざっくり5万円以上も安いです。

お買い得感はスペックからも感じます。Honor Magic V6は、開いたときの厚みがわずか4mm。折りたたむと8.75mm。メインディスプレイは7.95インチで、リフレッシュレートは可変最大120Hz、輝度最大6000nits。（サブディスプレイは6.52インチ。）チップはSnapdragon 8 Elite Gen 5チップ。リアカメラはメイン50MP、望遠64MP、超広角50MPのトリプルシステム。防水防塵性能はIP68。メモリ12GBまたは16GB、容量は256GB、512GB、1TBのオプションあり。注目すべきはバッテリー6660mAh！ さすが中国メーカーらしくバッテリーは圧倒的大型。Galaxy Z Fold7が4400mAhなので1.5倍にあたります。

世界最薄でこのスペック、なるほど高いけどお買い得かもしれません。グローバル販売は今年後半を予定。

Source: Honor, Android Authority