1位は西友買収で注目されたあの企業！平均年収は1245.2万円今回は、上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使って、「年収が高い会社ランキング2025【九州＆沖縄地方】」を作成した。対象は、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の8県に本社がある企業。単体の従業員数が20人未満の企業は除外している。対象期間は、2024年4月期〜25年3月期。早速、ランキングを確認していこう。1位となっ