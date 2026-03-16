「死亡説」を否定した動画に出演するイスラエルのネタニヤフ首相＝15日、エルサレム（ネタニヤフ首相の「テレグラム」動画から・ロイター＝共同）【エルサレム共同】イスラエルのネタニヤフ首相は15日、動画を公開し、インターネットで拡散した死亡説を否定した。「きょうもわれわれはイランを激しく攻撃している。レバノンも同様だ」と語り、好戦的な態度を改めて示した。動画はネタニヤフ氏がカフェで注文する場面から開始。