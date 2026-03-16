3月15日に行われたWIN5は17票的中で、3499万7770円の払戻しとなった。中京競馬場で行われた金鯱賞は伏兵のシェイクユアハートが勝利した。【金鯱賞】古川吉「腹を括ってじっとしていました」シェイクユアハートが重賞2勝目17票的中1レース目阪神10R甲南Sテスティモーネ単勝1番人気2レース目中山10R東風Sヴァルキリーバース単勝4番人気3レース目中京11R金鯱賞シェイクユアハート単勝8番人気4レース目阪神11R米子城Sタマモ