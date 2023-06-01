セリエA 25/26の第29節 コモとローマの試合が、3月16日02:00にスタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャにて行われた。 コモはニコラス・パス（MF）、マルティン・バトゥリナ（MF）、マクサンス・カケレ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するローマはドニエル・マレン（FW）、ステファン・エルシャーラウィ（FW）、ロレンツォ・ペッレグリーニ（MF）らが先発に名を