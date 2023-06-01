【モデルプレス＝2026/03/16】ABEMAオリジナル恋愛番組「オオカミちゃんとオオカミくんには騙されない」に出演したバレリーナの高鶴桃羽が、16日発売の「ヤングマガジン」16号（講談社）の特別巻頭グラビアに登場。美しいボディを披露している。【写真】「オオカミ」出演22歳美女、美バスト溢れる◆高鶴桃羽「妹は知っている」コラボグラビア披露アイドルグループ・君と見るそらに所属している高鶴が、漫画大賞2026にノミネートさ