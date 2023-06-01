「オオカミちゃんくん」高鶴桃羽、人気漫画「妹は知っている」コラボグラビアで“三木美貴”完全再現 美ボディ披露
【モデルプレス＝2026/03/16】ABEMAオリジナル恋愛番組「オオカミちゃんとオオカミくんには騙されない」に出演したバレリーナの高鶴桃羽が、16日発売の「ヤングマガジン」16号（講談社）の特別巻頭グラビアに登場。美しいボディを披露している。
【写真】「オオカミ」出演22歳美女、美バスト溢れる
アイドルグループ・君と見るそらに所属している高鶴が、漫画大賞2026にノミネートされた話題作「妹は知っている」とコラボレーションしたグラビアを披露。年齢＆身長も一緒の、作中に登場する人気アイドル・三木美貴になりきった。漫画内で登場するカットを完全再現している。
今号の表紙はモーニング娘。’26の牧野真莉愛。そのほか、巻中グラビアには筒井結愛、巻末グラビアにはまるやそらが登場する。（modelpress編集部）
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◆高鶴桃羽「妹は知っている」コラボグラビア披露
アイドルグループ・君と見るそらに所属している高鶴が、漫画大賞2026にノミネートされた話題作「妹は知っている」とコラボレーションしたグラビアを披露。年齢＆身長も一緒の、作中に登場する人気アイドル・三木美貴になりきった。漫画内で登場するカットを完全再現している。
◆表紙はモー娘。牧野真莉愛
今号の表紙はモーニング娘。’26の牧野真莉愛。そのほか、巻中グラビアには筒井結愛、巻末グラビアにはまるやそらが登場する。（modelpress編集部）
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