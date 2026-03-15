フィギュアスケーターの安藤美姫（38）が、3月15日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演。12歳になる長女・ヒマワリちゃんが、葛藤の末に自らの意思でテレビ出演を決めた舞台裏を明かした。【映像】「かわいい！」安藤美姫の12歳長女密着取材の依頼に対し、安藤は娘に「テレビに出るってあなたも責任があることだから、自分で選びなさい」と決断を委ねたという。ヒマワリちゃんは、自身の母親が「安藤美姫」であることで周囲か