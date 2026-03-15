猛スピードでスター街道を駆け上がっていた“超筋肉”女子レスラーがまさかの負傷。それでも、「足がダメなら上半身を」と言わんばかりのストイックなトレーニング姿にファンも感銘を受けている。【映像】“超筋肉”女子、足を怪我→ストイックな上半身トレWWE女子スーパースターのジョーディン・グレースが自身のX（旧ツイッター）を更新。圧巻の上半身トレーニング映像を公開した。公開された映像では、ジョーディンがジム