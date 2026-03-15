楽天先発・古謝は6回4失点と課題残すパ・リーグ球団のオープン戦が15日、5試合行われ、ソフトバンクは0-5でDeNAに敗れた。先発のカーター・スチュワート・ジュニア投手は、3回までパーフェクトに抑えるなど6回4安打無失点の好投を見せた。しかし0-0で迎えた8回、2番手の稲川竜汰投手が野村勇内野手の失策により先制を許すと、代わった津森宥紀投手も満塁弾を浴びて突き放された。打線はわずか2安打と沈黙し、最後まで反撃できな