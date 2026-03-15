タレントのビートたけし（79）が15日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。トランプ米大統領の今後を予想し、懸念を示した。番組では、米国によるイラン攻撃や、それに伴う原油の高騰の影響などの影響について議論した。たけしは「最近思うのは、果たしてトランプってのは、アメリカのためにやってんのかなって感じがあって。ヘタすると、ハイクラスっていうか、その人たちでつるんで、あとは