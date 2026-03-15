ベネズエラに敗戦■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦に5-8で敗れた。試合後、8回にけん制悪送球で追加点を献上した種市篤暉投手（ロッテ）は、「いらないミスだったかなと思います」と下を向いた。1次ラウンドでは韓国、豪州戦でともに1回無失点、安打を1本も許さず5三振を奪う好投を見せ