記事ポイント2026年3月20日から5月10日まで実施。ペア招待券セットを抽選10組に用意。コメントで当選確率が2倍にアップ。2026年3月20日から、「東西Wクルーズプレゼントキャンペーン」が始まります。YOKOSUKA軍港めぐりとうずしおクルーズを一度に楽しめるペア招待券が、抽選で10組に当たる企画です。普段は別々に計画しがちな東西の船旅を、ひとつの応募で狙えるのがうれしいポイントです。 YOKOSUKA軍港めぐり×うずしおク