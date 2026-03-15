東西の海を一度に！ YOKOSUKA軍港めぐり×うずしおクルーズ「東西Wクルーズプレゼントキャンペーン」

記事ポイント 2026年3月20日から5月10日まで実施。ペア招待券セットを抽選10組に用意。コメントで当選確率が2倍にアップ。 2026年3月20日から5月10日まで実施。ペア招待券セットを抽選10組に用意。コメントで当選確率が2倍にアップ。

2026年3月20日から、「東西Wクルーズプレゼントキャンペーン」が始まります。

YOKOSUKA軍港めぐりとうずしおクルーズを一度に楽しめるペア招待券が、抽選で10組に当たる企画です。

普段は別々に計画しがちな東西の船旅を、ひとつの応募で狙えるのがうれしいポイントです。

YOKOSUKA軍港めぐり×うずしおクルーズ「東西Wクルーズプレゼントキャンペーン」

開催期間：2026年3月20日(金)〜5月10日(日)23：59賞品：「YOKOSUKA軍港めぐり」＆「うずしおクルーズ」ペア招待券セット当選人数：抽選10組応募方法：XまたはInstagramで公式アカウントをフォローし、対象投稿に「いいね」応募資格：乗船の有無を問わず応募可能Wチャンス：対象投稿へのコメントで当選確率が2倍

東西Wクルーズプレゼントキャンペーンは、神奈川県横須賀市の軍港クルーズと兵庫県南あわじ市の渦潮クルーズを組み合わせた共同企画です。

人工美を感じる艦船見学と、自然の迫力を味わう渦潮体験を一度に楽しめるため、海の表情の違いを比べながら旅の計画を立てられます。

応募は使い慣れたSNSから参加できるので、クルーズにまだ乗ったことがない人でも気軽に参加できる企画です。

YOKOSUKA軍港めぐりで味わえる特別感

YOKOSUKA軍港めぐりは、アメリカ海軍や海上自衛隊の艦船を間近に見られる日本唯一のクルーズです。

個性豊かな案内人による生解説が付くため、船そのものの迫力だけでなく、港や横須賀の歴史まで一緒に知ることができます。

料金は大人2,000〜2,500円、小学生1,000〜1,250円で、家族でのおでかけ先としても予定に入れやすい内容です。

うずしおクルーズで体感する鳴門海峡の迫力

うずしおクルーズは、世界最大級の渦潮を約1時間の船旅で間近に体感できる兵庫県南あわじ市のクルーズです。

「咸臨丸」「日本丸」の帆船型クルーズ船に船上ガイドが乗船し、景観や淡路島の歴史、旬の観光情報をリアルタイムで案内します。

料金は中学生以上3,000円、小学生1,500円で、幼児は大人1名につき1名無料のため、春の旅行先を探している人にも使いやすい設定です。

東の軍港と西の渦潮を並べて楽しめる今回の企画は、行き先選びそのものをわくわくした時間に変えてくれます。

応募条件が手軽なので、船旅に詳しくない人でも気負わず参加できます。

開催期間は2026年3月20日(金)から5月10日(日)23：59までです。

東西Wクルーズプレゼントキャンペーンの紹介でした。

よくある質問

Q. 応募には実際の乗船経験が必要ですか？

応募資格は乗船の有無を問わないため、これまで利用したことがない人でも応募できます。

Q. どのSNSから応募できますか？

XまたはInstagramのいずれかから応募できます。

Q. 当選確率を上げる方法はありますか？

対象投稿にコメントをすると、当選確率が2倍にアップします。

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