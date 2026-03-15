会社で働いていると、ある程度の経験を積んだ頃に「管理職にならないか」と打診されることがあります。 昇進と聞くと給与が大きく上がるイメージを持つ人は多いかもしれません。しかし実際には、「管理職になっても、年収が思ったほど増えない」といった話を耳にすることもあります。 例えば、年収600万円の人が管理職を打診されたものの、すでに管理職になった同僚の年収が620万円程度だと聞くと、「責任は増える