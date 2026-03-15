ベネズエラとWBC準々決勝、日本は3回に4得点で逆転ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、野球日本代表「侍ジャパン」が準々決勝でベネズエラと対戦した。日本は初回に大谷翔平投手（ドジャース）が先頭打者弾。ただ2打席目を迎えた3回の攻撃で、日本が取った作戦に米記者が「よく意味が分からない」と疑問の声を上げている。1-2と2点を追いかける日本は3回、先頭の源田が四球を選び出塁。若月は