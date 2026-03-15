◆打った瞬間の確信歩き！野球日本代表・侍ジャパンの大谷翔平選手（31＝ドジャース）が14日（日本時間15日）、第6回WBC準々決勝のベネズエラ戦（ローンデポ・パーク）に「1番・指名打者」でスタメン出場。初回の第1打席に同点の先頭打者アーチを放った。先発の山本由伸（ドジャース）が1回表に先頭打者弾を浴びたその裏、ベネズエラの先発左腕・スアレス投手の4球目スライダーを強振。完璧に捉えた打球は右翼席に着弾する同点