交際していた彼女から「誠意を形にしてほしい」と金銭を求められ、戸惑っている──。数カ月間、遠距離恋愛を続けてきたという男性から、弁護士ドットコムにこんな相談が寄せられました。相談によると、同居の話が進まないことや、連絡の頻度をめぐるすれ違いから関係は破綻。別れ話の後、同居のために仕事を辞めていた女性から「誠意がなく、不安になった」「謝罪だけでは済まない。気持ちを形にしてほしい」と言われ、いわゆる“